Samsung Galaxy J5 presto avrà nuova versione

Nel corso delle ultime settimane, per quanto concerne esclusivamente la grande compagnia sudcoreana tecnologica Samsung, l’attenzione dei maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori è stata concentrata soprattutto su vari apparecchi telefonici di top gamma: abbiamo parlato in lungo e in largo, ad esempio, del Samsung Galaxy S7, che dovrebbe essere presentato in via ufficiale fra meno di un mese e che, con ogni probabilità, sarà il più potente e performante smartphone mai realizzato dal colosso asiatico. Per non parlare, poi, del Samsung Galaxy S6 e del Samsung Galaxy Note 5, due dispositivi dalle elevatissime prestazioni. Ecco perché, di recente, la gamma J di telefonini e smartphone realizzati da Samsung, tra i quali figura il Samsung Galaxy J5 (uno degli ultimi arrivati), non ha fatto un gran parlare di sé. E proprio il Samsung Galaxy J5, alcuni giorni fa, è tornato alla ribalta portando con sé alcune interessanti notizie. Pare, infatti, che il colosso sudcoreano abbia in mente di revisionare questo apparecchio di fascia bassa, facendolo uscire in una versione più performante rispetto al passato, in modo da renderlo più appetibile verso i propri clienti. Per la verità non si sa ancora molto del nuovo modello del Samsung Galaxy J5, se non che il suo schermo sarà leggermente più grande che in passato: si passa, infatti, dagli attuali 5 pollici a 5,2 pollici. Nuove informazioni verranno certamente date nelle prossime settimane.