Ecco anche il nuovo Samsung Galaxy J1

Parlando di apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, questo inizio del 2016 è un periodo estremamente importante: abbiamo parlato in lungo e in largo, infatti, dell’uscita ormai sempre più imminente del prossimo smartphone di top gamma realizzato dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy S7. E, pertanto, con l’attenzione dei maggiori appassionati ed esperti del settore concentrata sull’esordio di questo device, è quasi passata in sordina la notizia che alcuni dispositivi telefonici di fascia bassa appartenenti alla gamma J stanno per essere revisionati in alcuni modelli nuovi, leggermente migliori e più performanti rispetto a quelli passati. Qualche giorno fa, a tal proposito, abbiamo discusso del nuovo Samsung Galaxy J5, ed oggi citiamo anche la versione 2016 del Samsung Galaxy J1. Per la verità, bisogna dire che il nuovo Samsung Galaxy J1 è già uscito, anche se solo in India: essendo, oltretutto, uno smartphone molto economico, destinato ai mercati emergenti, difficilmente vedrà la luce in Europa o in America. Fra le caratteristiche tecniche più interessanti, troviamo il supporto per la connettività 4G LTE, con un processore da 1,3 GHz ed una RAM da 1 GB. Abbastanza sottotono le due fotocamere: da 5 megapixel quella posteriore, e da appena 2 megapixel quella frontale. Il prezzo, com’è naturale che sia, è abbastanza contenuto: 499 Dirham, pari a circa 125 euro.