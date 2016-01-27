Samsung Galaxy S7 uscirà in tre modelli

In questa settimana conclusiva del mese di gennaio, torniamo a discutere, ancora una volta, di uno dei nostri argomenti preferiti degli ultimi mesi. Come ormai ben sanno, infatti, i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il mese prescelto che vedrà la presentazione ufficiale del prossimo device di top gamma realizzati dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy S7, sarà proprio quello di febbraio, per cui mancano oramai davvero pochissime settimane. Ed oggi, per l’appunto, torniamo a parlare di questo smartphone, già da tempo ertosi come il più potente ed il più performante mai creato dalla casa asiatica. Già, perché, probabilmente anche a causa delle numerosissime indiscrezioni che sono circolate, negli ultimi tempi, su di esso, finora non si è ancora capito quante saranno le versioni con le quali uscirà, inizialmente, il Samsung Galaxy S7: si era infatti parlato, fino a qualche tempo fa, di addirittura quattro modelli differenti, tra i quali figurava anche un ipotetico Samsung Galaxy S7 Plus; che invece, a quanto pare, non ci sarà mai. Infatti, gli ultimi rumors confermano che il Samsung Galaxy S7 uscirà in tre varianti, analogamente a quanto avvenne con la gamma S6: la versione basilare, poi il Samsung Galaxy S7 Edge, ed infine il Samsung Galaxy S7 Edge Plus.