Crolla il prezzo del Samsung Galaxy A5

Fra le novità più interessanti dell’ultimo periodo, quantomeno per quel che concerne il settore della telefonia mobile relativo al colosso tecnologico asiatico Samsung, vi sono sicuramente le revisioni di alcuni apparecchi telefonici prodotti dall’azienda sudcoreana. Proprio a tal proposito, ad esempio, negli scorsi giorni abbiamo citato le nuove versioni del Samsung Galaxy J1 e del Samsung Galaxy J5, dispositivi comunque di fascia molto bassa, ma a brillare (o, comunque, a far parlare abbastanza di sé) sono soprattutto alcuni device della gamma A: il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, tutti di prossima uscita con le loro nuove versioni, più appetibili e potenti rispetto al passato. Ed ora vogliamo un attimo soffermarci sull’apparecchio di mezzo. Il Samsung Galaxy A5, infatti, nel modello del 2016, dalle caratteristiche tecniche più accattivanti rispetto a quelle del vecchio apparecchio, dovrebbe uscire con un prezzo vicino ai 400 euro (o poco meno, secondo alcuni). Motivo per cui il costo del modello vecchio, alcuni giorni fa, com’è quasi ovvio che sia, è sceso in maniera notevole. Il vecchio Samsung Galaxy A5, infatti, è disponibile su Amazon, e presso altri noti rivenditori su internet, a cifre vicine ai 250 euro, che variano a seconda del modello prescelto. Avendo più soldi da spendere, sarebbe sicuramente meglio attendere l’arrivo del nuovo modello, ma anche questa soluzione, per i meno abbienti, può sicuramente essere interessante.