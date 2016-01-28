Samsung Galaxy Note 3 ha un nuovo aggiornamento

Sono giornate scoppiettanti, queste che stanno andando a concludere il mese di gennaio di questo nuovo anno, per quel che concerne il campo degli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Difatti, come ormai ben sanno i molti esperti e addetti ai lavori di questo settore, fra pochissime settimane il Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma, registrerà finalmente il proprio esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile. Ma non solo: difatti, pur se l’azienda asiatica, comprensibilmente, al momento è concentrata soprattutto su questo smartphone, non ha certo abbandonato i propri “vecchi” apparecchi. E così, fra un aggiornamento e l’altro, torna a far parlare di sé anche il phablet di terza generazione targato Samsung, quel Samsung Galaxy Note 3 che, pur essendo ormai stato superato da ben due successori, ancora oggi riscuote un buonissimo successo presso i consumatori Samsung. Difatti, pochi giorni fa è stato reso disponibile, anche in Italia, un nuovo update per il Samsung Galaxy Note 3, sul quale, tuttavia, non c’è molto da esultare: non si tratta infatti di Android Marshmallow, né tantomeno di Android Lollipop 5.1.1, ma ancora una volta è basato su Android Lollipop 5.0, confermando, in qualche modo, quanto già avvenuto in passato. Solito minor update per il Samsung Galaxy Note 3 quindi, che dovrebbe apportare alcuni miglioramenti relativi alla sicurezza e correggere anche altri piccoli bug qui e là.