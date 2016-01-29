Che prezzo avrà il Samsung Galaxy A9?

Nel corso degli ultimi giorni è stato uno dei nostri argomenti di discussione preferiti, ed effettivamente oggi, ancora una volta, desideriamo tornare a parlarne. Come sappiamo ormai fin troppo bene, infatti, il Samsung Galaxy A9, l’ultimo, fiammante apparecchio telefonico prodotto dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, è stato presentato ufficialmente, proprio alla fine del 2015, nel territorio cinese, mostrando anche una serie di caratteristiche tecniche estremamente interessanti, che lo proiettano tra i più importanti device di fascia medio-alta mai realizzati dal colosso sudcoreano. Si è già detto molto finora, in effetti, del Samsung Galaxy A9, ed oggi, seppure non siamo ancora in grado di dire quando questo smartphone segnerà il proprio esordio sul mercato italiano della telefonia mobile, vogliamo provare a fare alcuni pronostici su quello che potrebbe essere il suo prezzo. Difatti, in occasione della sua presentazione ufficiale in Cina, è stato anche reso noto che dovrebbe venire a costare esattamente 3199 yuan. Facendo una rapida conversione, viene fuori che tale cifra corrisponde a quasi 493 dollari, pertanto non è assurdo ipotizzare che, negli Stati Uniti d’America, il Samsung Galaxy A9 si porrà ad un prezzo poco inferiore al muro del 500 dollari, piazzandosi intorno ai 499 dollari. E in Europa? Se il tasso di cambio parla di 451 euro (centesimo più, centesimo meno), negli anni ci siamo abituati a vedere prezzi leggermente più alti, speculari a quelli americani. In Italia, insomma, nella peggiore delle ipotesi, potremmo anche trovare il Samsung Galaxy A9, almeno per i primi tempi, ad un prezzo di poco inferiore ai 500 euro.