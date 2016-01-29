Il nuovo Samsung Galaxy A3 giunge in Italia

Quando ci avviamo ormai alla conclusione di questo primo mese del 2016, avvicinandoci, di conseguenza, per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dal grande colosso sudcoreano Samsung, all’uscita dell’attesissimo Samsung Galaxy S7, diamo uno sguardo ai vari device ed apparecchi telefonici che hanno registrato di recente il proprio esordio sul mercato. Difatti, nel corso delle ultime settimane, tolto il già citato smartphone di top gamma che verrà presentato nel mese di febbraio, abbiamo discusso ampiamente anche della famiglia A di dispositivi telefonici realizzati dall’azienda asiatica, citando più di una volta il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7. Tre device che, in realtà, Samsung aveva già commercializzato nello scorso anno, ma che adesso sono stati revisionati con nuove caratteristiche tecniche, più potenti ed appetibili per i tanti fruitori di apparecchi targati Samsung. Ed ecco che proprio il Samsung Galaxy A3, finalmente, è giunto nel Belpaese, e con delle offerte tutto sommato interessanti. Se, infatti, il suo prezzo iniziale sarebbe di circa 329 euro, in realtà vari rivenditori online lo rendono disponibile, con garanzia Italia, ad un costo più contenuto, pari a 295 euro. Il nuovo Samsung Galaxy A3 è acquistabile, al momento, nei tre colori classici di Samsung, ossia Black, White e Gold.