Samsung Galaxy S7 avrà Vivid Photo?

Ormai ci siamo: dopodomani inizierà, finalmente, il mese di febbraio del 2016, ovvero quello prescelto per l’uscita dell’attesissimo apparecchio telefonico di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. Già dalla scorsa stagione estiva stiamo discutendo di questo interessantissimo smartphone, che, con ogni probabilità, al momento della sua uscita sul mercato internazionale (che dovrebbe avvenire intorno ai primi giorni del mese di marzo, poche settimane dopo la sua presentazione ufficiale), sarà il più potente e più performante mai prodotto dal colosso asiatico. E chiaramente, com’è normale che sia, le indiscrezioni e le voci di corridoio riguardanti questo apparecchio telefonico, in questo periodo, vanno ad aumentare sempre di più, L’ultima, nell’ordine, riguarda una caratteristica ampiamente discussa nel corso di queste ultime settimane, ossia quella relativa alle fotocamere. Infatti, pare che Samsung, sul suo prossimo device di fascia alta, abbia deciso di implementare una funzione detta Vivid Photo, molto simile alla Live Photo di cui sono dotati gli ultimi iPhone di Apple. Tale tecnologia dovrebbe quindi permettere al Samsung Galaxy S7 di realizzare delle immagini animate, delle sorte di GIF in alta risoluzione. A differenza della già citata tecnologia di Apple, la Vivid Photo di Samsung a quanto pare non prevedrà anche la parte audio, rendendo quindi, presumibilmente, più semplice la condivisione di queste GIF realizzate col Samsung Galaxy S7.