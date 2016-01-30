Samsung Galaxy S7 ottiene certificazione in Indonesia

Ormai è fatta, come si suol dire: il Samsung Galaxy S7, prossimo apparecchio telefonico di top gamma realizzato dalla grande compagnia asiatica tecnologica Samsung, a breve registrerà il proprio debutto sul mercato internazionale della telefonia mobile. Fra circa tre settimane, infatti, questo device verrà presentato in via ufficiale al mondo intero, e le sue caratteristiche tecniche, che finora sono finite al centro di una marea di indiscrezioni, rumors e voci di corridoio, verranno finalmente svelate. E quando siamo ormai agli sgoccioli di questo mese di gennaio del 2016, avvicinandoci sempre più all’attesissimo febbraio, riceviamo un ulteriore indizio circa la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7. Infatti, il nuovo smartphone di top gamma prodotto dal colosso asiatico, qualche giorno fa ha ottenuto anche la certificazione di conformità in Indonesia, lasciando quindi intendere che esso è ormai pronto per fare il proprio esordio. Scopriamo, quindi, che sono due i Samsung Galaxy S7 che hanno ottenuto la certificazione: uno è il modello basilare, detto anche Flat, mentre l’altro è il Samsung Galaxy S7 Edge. E il Samsung Galaxy S7 Edge Plus? Com’è accaduto anche per il precedente device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S6, potrebbe arrivare un po’ più in là, magari nel corso della stagione estiva.