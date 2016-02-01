Caricamento...

Per Samsung Galaxy S6 arriva la Beta di Marshmallow

01/02/2016

Una interessantissima quanto attesa notizia, finalmente, giunge per i tanti fruitori di apparecchi telefonici targati Samsung. Difatti, già da alcuni mesi a questa parte, stiamo discutendo piuttosto spesso dell’ultimo sistema operativo realizzato da Android, ossia Android 6 Marshmallow. Il successore di Lollipop è stato presentato in via ufficiale già lo scorso mese di ottobre del 2015, e tuttavia finora non era ancora giunto sui dispositivi telefonici realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ma adesso le cose stanno per cambiare: difatti, pare che l’azienda asiatica sia finalmente pronta a lanciare questo sistema operativo sui propri device, a cominciare dal Samsung Galaxy S6 e dal Samsung Galaxy S6 Edge. Samsung Galaxy S6 Edge Difatti, finalmente la compagnia coreana ha deciso di rendere disponibile, per i suoi attuali smartphone di top gamma (ricordiamo che fra poche settimane verranno “rimpiazzati” dal Samsung Galaxy S7 e dal Samsung Galaxy S7 Edge), la versione Beta di Android Marshmallow. E naturalmente, al termine del periodo di prova, Marshmallow 6, se non addirittura l’ultima versione, la 6.0.1, verrà resa disponibile per tutti i dispositivi telefonici prodotti da Samsung. La Beta di Android Marshmallow è quindi installabile via OTA sul Samsung Galaxy S6 e sul Samsung Galaxy S6 Edge, ed è ormai pronta a rivoluzionare totalmente l’utilizzo e la fruibilità di tali device.

