Samsung Galaxy S7 avrà LED View Cover

Il mese di febbraio è finalmente giunto, e con esso, come ben sanno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestita dalla grande compagnia asiatica Samsung, la presentazione ufficiale del prossimo device di top gamma realizzato dall’azienda sudcoreana, ossia il Samsung Galaxy S7. Difatti, fra ormai pochissime settimane (si vocifera intorno al 20 o al 21 febbraio), il colosso asiatico terrà un evento appositamente dedicato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, presso il quale presenterà in via ufficiale, al mondo intero, proprio il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. E non solo, forse. Se, infatti, nel corso di questi ultimi mesi abbiamo discusso ampiamente, più di una volta, del Samsung Galaxy S7 e di quelle che con ogni probabilità saranno le sue interessantissime caratteristiche tecniche, una menzione d’onore la meritano anche i vari accessori del già citato smartphone di top gamma. A tal proposito, pare proprio che Samsung abbia in mente di presentare una nuova cover, del tutto inedita, adatta al Samsung Galaxy S7, denominata LED View Cover, la quale proprio pochi giorni fa ha ricevuto la certificazione. Non si sa ancora bene in cosa consisterà esattamente questa LED View Cover, sebbene si presume che possa illuminarsi in caso dell’arrivo di varie notifiche.