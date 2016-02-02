Samsung Galaxy S7 potrebbe avere un pennino

Sappiamo bene che rischiamo di risultare ridondanti agli occhi dei più, tuttavia il mese di febbraio è ormai iniziato, e con esso è cominciato anche il conto alla rovescia: mancano ormai poco meno di tre settimane, come ben sanno i maggiori addetti ai lavori e appassionati per quel che concerne il settore tecnologico della telefonia mobile gestito dalla nota azienda sudcoreana Samsung, all’uscita del prossimo device di top gamma targato Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7. A così poca distanza dalla presentazione ufficiale di questo attesissimo smartphone, quindi, non è certo un mistero che le indiscrezioni, i rumors e le voci di corridoio su di esso si moltiplichino sempre di più, fino a diventare praticamente incontrollabili. E pochi giorni fa, manco a dirlo, è stata diffusa una nuova, incredibile indiscrezione. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S7 potrebbe supportare un pennino esclusivo, analogamente ai vari dispositivi appartenenti alla gamma Samsung Galaxy Note, come il Samsung Galaxy Note 5. Tuttavia, in questo caso, il pennino non sarebbe integrato all’interno del Samsung Galaxy S7, ma sarebbe esterno ad esso: infatti, pare che uno fra i vari accessori dello smartphone in questione sia una speciale cover, ennesima esclusiva del Galaxy S7, dotata proprio di un pennino compatibile col nuovo device di top gamma targato Samsung.