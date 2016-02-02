Il nuovo Samsung Galaxy A5 sbarca su Amazon

Sono giornate estremamente interessanti, queste che hanno appena dato il via al mese di febbraio. Difatti, come ben sanno i più importanti esperti ed appassionati per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita da un vero e proprio colosso di questo campo, ossia la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, fra ormai pochissime settimane sarà finalmente il grande momento del Samsung Galaxy S7, prossimo device di top gamma della compagna asiatica. Tuttavia, in questo particolare periodo, anche altri dispositivi telefonici hanno fatto un gran parlare di sé: stiamo parlando, ovviamente, dei nuovi apparecchi appartenenti alla gamma A, o forse sarebbe meglio dire “vecchi”. Difatti, il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7 sono stati recentemente revisionati e reintrodotti sul mercato della telefonia mobile, in nuove versioni decisamente più appetibili e performanti rispetto a quelle uscite lo scorso anno. E proprio su Amazon, per quel che concerne la divisione relativa al Belpaese, pochi giorni fa finalmente sono giunti il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5, finalmente disponibili all’acquisto. Il Samsung Galaxy A3, lo smartphone dalle prestazioni meno elevate fra i due, giunge con un prezzo di partenza di 315 euro, mentre il Samsung Galaxy A5, decisamente più interessante, ha un costo pari a 413 euro, perlomeno per la colorazione Gold.