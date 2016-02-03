Samsung Galaxy Note 5 sbarca in India

Il settore tecnologico della telefonia mobile, soprattutto per quanto riguarda una delle più importanti aziende che operano questo campo, ossia il colosso sudcoreano Samsung, è in subbuglio come non mai: da pochissimo, infatti, sono uscite le revisioni di alcuni apparecchi appartenenti alla gamma A, ossia il Samsung Galaxy A3, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A7, mentre manca sempre meno alla presentazione ufficiale del prossimo device dalle elevatissime prestazioni, il Samsung Galaxy S7. Tuttavia, in tutto questo ambaradan, restando concentrati esclusivamente sul mercato europeo, preoccupa, e non poco, il silenzio sempre più gravoso del Samsung Galaxy Note 5, phablet di quinta generazione, prima promesso al Vecchio Continente dalla compagnia asiatica, e poi mai giunto. E, cosa ancora più preoccupante in tal senso, di recente è stato ufficializzato che il Samsung Galaxy Note 5 verrà introdotto anche su uno dei mercati più emergenti, ossia quello indiano, dove sbarcherà a breve. E non nella versione normale, ma addirittura in quella dual sim, decisamente più appetibile ed interessante. Insomma, uno smacco incredibile per i tanti fruitori europei di apparecchi telefonici targati Samsung, che attendevano da tempo, e, col senno di poi, invano, l’arrivo del Samsung Galaxy Note 5. Che, a questo punto, con l’uscita sempre più vicina a livello internazionale del Samsung Galaxy S7, probabilmente non avverrà mai.