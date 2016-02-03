Samsung Galaxy A3 e A5 regalano Netflix

In queste prime giornate del mese di febbraio, che, dal punto di vista della telefonia mobile gestita dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sarà forse il più importante dell’anno (visto che, come ben sanno i maggiori appassionati, esperti e addetti ai lavori di questo settore, fra pochissime settimane verrà finalmente presentato in via ufficiale il nuovo smartphone di top gamma del colosso asiatico, il Samsung Galaxy S7), torniamo ancora una volta a discutere delle revisioni degli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma A, in particolare del Samsung Galaxy A3 e del Samsung Galaxy A5. Difatti, ancora una volta Samsung dimostra di saper essere sempre sulla cresta dell’onda, grazie alle sue ottime campagne di marketing: e l’ultima, in ordine di tempo, riguarda proprio i già citati Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A5. Difatti, chi acquisterà uno fra i due device nel periodo di tempo che va dal 18 gennaio al 27 marzo, potrà fruire del servizio di Netflix in maniera del tutto gratuita per ben sei mesi. Questo dono da parte di Samsung, consistente pertanto in un vero e proprio abbonamento semestrale a Netflix, ha un valore commerciale pari a 59,94 euro, e, soprattutto per chi è amante delle serie televisive, rappresenta certamente un motivo in più per acquistare uno dei due telefoni in questione.