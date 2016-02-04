La scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy J5

Nel grande marasma generale di questi giorni, naturalmente fermo restando al settore tecnologico della telefonia mobile gestita dalla nota azienda asiatica Samsung, non sono solo alcuni apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni, come il Samsung Galaxy A5 o il Samsung Galaxy S7, a far parlare di sé. Se, infatti, soprattutto il secondo dei due device citati poc’anzi, è attesissimo dalla maggior parte degli appassionati e degli esperti del campo della telefonia mobile per via delle proprie caratteristiche tecniche, anche la gamma J, da sempre destinata alla produzione di dispositivi economici e riservati principalmente ai mercati emergenti, è riuscita a ritagliarsi i propri spazietti grazie all’imminente uscita del nuovo Samsung Galaxy J5, pronto a debuttare nuovamente sul mercato in un modello più potente rispetto al passato. Annunciato da tempo, alcuni giorni fa il Samsung Galaxy J5 si è mostrato quasi a sorpresa sull’autorevole GFXBench, mostrando gran parte di quelle che dovrebbero essere le proprie caratteristiche e peculiarità tecniche. Pertanto, come sarà il nuovo Samsung Galaxy J5? Per il momento, si parla di un display da 5,2 pollici con risoluzione in HD; il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 410, accompagnato da una RAM da addirittura 2 GB. Fanno capolino una fotocamera posteriore da 13 megapixel (da 5, invece, quella frontale), mentre stupisce il fatto che il sistema operativo sia Lollipop, anziché l’imminente Marshmallow.