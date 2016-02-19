Samsung Galaxy Note 5 ancora disponibile da Gli Stockisti

Per lungo tempo, come purtroppo ormai sappiamo fin troppo bene, il Samsung Galaxy Note 5 è stato promesso sposo del mercato europeo. Protagonista di un tira e molla sempre più confuso e chiacchierato, il device non è però, alla fine, mai giunto presso i vari paesi del Vecchio Continente, e il matrimonio alla fine non si è più concretizzato. Una vera e propria sberla per i tantissimi affezionati clienti Samsung che attendevano con ansia, già a partire dalla scorsa estate, di poter tastare con mano un phablet così potente e performante, tanto che, lo ricorderete, nel Regno Unito c’era perfino chi aveva aperto una petizione online atta a far arrivare il Samsung Galaxy Note 5 anche nell’Unione Europea. Sforzi che si sono rivelati poi vani, nonostante l’adesione di diverse migliaia di persone. Tuttavia, quantomeno nel Belpaese, il Samsung Galaxy Note 5, già negli scorsi giorni, è stato reso disponibile all’acquisto. Non in vie ufficiali, certo: come abbiamo già detto, l’azienda sudcoreana non l’ha ancora fatto sbarcare nel Vecchio Continente, e probabilmente non lo farà neppure nel prossimo futuro. Ciononostante, perlomeno fermo restando al mercato italiano, il noto rivenditore de Gli Stockisti, ha aggiunto nuovamente il Samsung Galaxy Note 5 sul proprio store. Era già successo nel mese di gennaio, e adesso, evidentemente memori di un discreto successo, Gli Stockisti ci hanno riprovato. Il Samsung Galaxy Note 5 in questione è quindi disponibile in quattro colorazioni differenti, nella versione Dual SIM da 32 GB, con garanzia WW (chiaramente non può esserci Garanzia Italia), al prezzo di 639 euro. Bisogna però capire se ha senso spendere una tale cifra adesso, per un prodotto “importato”, a fronte dell’uscita ormai imminente del Samsung Galaxy S7, che invece sarà ufficialmente disponibile anche in Italia.