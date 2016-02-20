Domani il Samsung Galaxy Unpacked 2016

Finalmente il grande momento è giunto: siamo ormai entrati nella parte finale di questo mese di febbraio, e domani, domenica 21, avrà finalmente luogo l’attesissimo evento organizzato da Samsung in concomitanza con il Mobile World Congress 2016 di Barcellona, quel Samsung Galaxy Unpacked 2016 che proporrà, al mondo intero, le ultime succosissime novità che il colosso sudcoreano ha in programma per i propri maggiori aficionados. In particolare, come ormai abbiamo ribadito praticamente fino alla nausea, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016 la grande azienda tecnologica asiatica presenterà il proprio nuovo device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7 (insieme, presumibilmente, al Samsung Galaxy S7 Edge), apparecchio telefonico che, fin dai primi rumors, dalle prime indiscrezioni e voci di corridoio che lo hanno riguardato già a partire dalla scorsa estate, si è rivelato estremamente potente ed interessante, al punto che, al momento della sua uscita sul mercato internazionale della telefonia mobile, sarà, probabilmente, lo smartphone più performante mai realizzato dalla compagnia coreana. E, dunque, oramai non resta altro che aspettare le poche ore che ci separano dall’attesissimo evento. L’appuntamento è per domani pomeriggio, alle ore 18:00, e finalmente potremo ammirare il Samsung Galaxy S7. E chissà che Samsung non abbia in mente anche altre succose sorprese…