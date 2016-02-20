Il riepilogo sul Samsung Galaxy S7

Ci perdonerete se ancora una volta torniamo a discutere di uno dei più chiacchierati argomenti di discussione degli ultimi mesi, quel Samsung Galaxy S7 di cui abbiamo praticamente discusso fino alla nausea. Tuttavia, come ormai sappiamo fin troppo bene, il nuovo smartphone di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung è più che pronto a realizzare il proprio glorioso esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, e infatti verrà presentato domani, a partire dalle ore 18:00, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016. E pertanto, vogliamo fare un rapido riepilogo sulle certezze di cui siamo in possesso al momento. Domani, Samsung presenterà, innanzitutto, due diverse varianti del Samsung Galaxy S7: quella normale, detta anche Flat, dotata di schermo piatto, ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che invece presenterà le classiche curve ai lati del display. Il primo dovrebbe avere uno schermo da 5,2 pollici, mentre per il secondo si ipotizza una dimensione da circa 5,5 pollici. Il Samsung Galaxy S7 Edge Plus, probabilmente, verrà presentato più avanti, in estate. Il modello europeo del Samsung Galaxy S7 avrà in dotazione il processore Exynos 8890, mentre quello riservato al continente americano ed a quello asiatico avrà il potentissimo Qualcomm Snapdragon 820. Una delle più interessanti novità è che, finalmente, torna lo slot adibito all’inserimento di una scheda Micro SD, capace di aumentare la capacità dello storage interno dell’apparecchio. Il display supporterà il 3D Touch, una tecnologia innovativa particolarmente sensibile, ed anche la fotocamera posteriore, da 12 megapixel, dovrebbe essere estremamente avanzata. Nessun dubbio sul sistema operativo: sarà Android Marshmallow ad animare il Samsung Galaxy S7. Per il resto, non ci resta che attendere domani.