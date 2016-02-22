Samsung Galaxy Note 6 avrà una nuova S-Pen?

Siamo ormai entrati nel corso dell’ultima settimana di questo mese di febbraio, a dir poco fondamentale per l’economia e l’intera filosofia, per quanto concerne il settore tecnologico della telefonia mobile, di un vero e proprio colosso come Samsung. Giusto ieri si è finalmente tenuto l’attesissimo evento che tutti i fan, gli appassionati e gli esperti di dispositivi telefonici stavano attendendo con ansia, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2016, che ha visto la presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S7. E se, sicuramente, nel corso dei prossimi giorni discuteremo in maniera molto approfondita del nuovo smartphone di top gamma realizzato dalla grande compagnia sudcoreana, adesso vogliamo tornare un attimo sul Samsung Galaxy Note 6, dal momento che potrebbe presentare un paio di interessanti novità. Difatti, proprio di recente, l’azienda asiatica Samsung ha depositato alcuni nuovi brevetti, le cui tecnologie, secondo molti addetti ai lavori, potrebbero essere sfruttate proprio sul phablet di sesta generazione. Il primo dei due brevetti è quasi fantascientifico, e consisterebbe in una sorta di riconoscimento, da parte dell’apparecchio in grado di supportarne la tecnologia, delle venature della mano del possessore. Roba da far impallidire persino lo scanner di impronte digitali, e che al momento appare come una tecnologia davvero poco concreta e lontana dalla realtà. La seconda novità, decisamente più fattibile ed interessante, riguarderebbe la S-Pen del Samsung Galaxy Note 6: che, in questo caso, è pronta a diventare pieghevole. Difatti, come si evince dal brevetto, la S-Pen sarebbe in grado di piegarsi alla propria metà, formando una sorta di stand (con una delle due metà inserita nell’apposito scomparto) capace di tener ritto il Samsung Galaxy Note 6. Notizia, questa, sicuramente interessante, sperando che non vengano però riscontrati i problemi analoghi a quelli della S-Pen del Samsung Galaxy Note 5.