Samsung Galaxy Note 6 uscirà in Europa?

Pur se questi sono decisamente i giorni del Samsung Galaxy S7, nuovo smartphone di top gamma che, proprio nella serata di ieri, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha presentato, in via ufficiale, al mondo intero, per il momento desideriamo concentrarci un attimo sul Samsung Galaxy Note 6, futuro phablet di sesta generazione che, presumibilmente, l’azienda asiatica tenterà di lanciare nel corso dei prossimi mesi. Giusto stamattina, in effetti, abbiamo fornito alcune succose novità riguardanti proprio il Samsung Galaxy Note 6, parlando di un brevetto che al momento appare decisamente troppo futuristico per pensarci realmente, e di un altro che, sicuramente più fattibile, riguarderebbe un doppio utilizzo della S-Pen (capace di diventare una sorta di stand, un piede d’appoggio dell’apparecchio). Quello che però si chiedono i molti esperti, appassionati e addetti ai lavori del settore della telefonia mobile, è se il Vecchio Continente, stavolta, avrà la possibilità di testare con mano un dispositivo così potente. Come ben sappiamo, infatti, dopo mesi e mesi di promesse, rinvii e smentite, il Samsung Galaxy Note 5 non ha mai visto la luce in Europa. Scelta evidentemente atta a lanciare ulteriormente (invano) il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che tuttavia non ha realizzato le vendite sperate. Adesso pare che Samsung sia pronta a fare il passo inverso: secondo il parere di molti, infatti, il Samsung Galaxy Note 6 verrà commercializzato in Europa, a scapito di un eventuale Samsung Galaxy S7 Edge Plus.