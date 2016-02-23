Samsung Galaxy S7 avrà cover con batteria

In questi giorni, inevitabilmente, si fa un gran parlare del Samsung Galaxy S7, nuovissimo smartphone di top gamma realizzato dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Giusto due giorni fa, in effetti, il colosso asiatico ha presentato, a Barcellona, presso un evento appositamente organizzato, il Samsung Galaxy S7 al mondo intero, e nei prossimi giorni avremo certamente modo di conoscerne meglio le caratteristiche e le peculiarità. Adesso, però, vogliamo un attimo parlare degli accessori del Samsung Galaxy S7, argomento di cui peraltro avevamo già discusso poche settimane fa, quando avevamo sostenuto, appunto, che il nuovo device di top gamma targato Samsung sarebbe stato superaccessoriato. Fra i tanti oggetti complementari in grado di migliorare ulteriormente l’utilizzo, l’esperienza e la fruibilità del Samsung Galaxy S7, infatti, spunta una nuovissima cover capace di estenderne l’autonomia in maniera notevole. Ci sarà, infatti, una battery case compatibile con il Samsung Galaxy S7, una cover con batteria integrata da ben 2700 mAh. Interessante il fatto che questa nuova cover, presumibilmente realizzata prendendo spunto da quelle già utilizzate sugli ultimi iPhone, sarà in grado di supportare la ricarica wireless. Certo, il prezzo non è fra i più economici purtroppo: si parla di ben 89,99 euro, una cifra che potrebbe far vacillare i più. Ma che, una volta spesa, sarà in grado di estendere la durata della batteria del Samsung Galaxy S7 di diverse ore.