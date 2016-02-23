Incredibile punteggio per Samsung Galaxy S7 Edge

Come abbiamo già detto di recente, giusto un paio di giorni fa Samsung ha avuto modo di presentare finalmente, al mondo intero, i propri nuovissimi smartphone di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, già da tempo diventati gli oggetti dei desideri dei tanti appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Naturalmente, e lo ribadiamo ancora una volta pure qui, nel corso dei prossimi giorni discuteremo in maniera molto approfondita di questi potentissimi e performantissimi device, andando ad enunciarne ogni loro aspetto, caratteristica e peculiarità. Molto interessante, proprio a tal proposito, è il fatto che, anche qualche giorno prima che avesse luogo il Samsung Galaxy Unpacked 2016, ossia il grande evento presso il quale il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge hanno finalmente visto la luce, una nuova indiscrezione diffusa da una vera e propria autorità del settore come AnTuTu, mostrava gli incredibili punteggi del test cui era stato sottoposto il Samsung Galaxy S7 Edge. Risultati veramente straordinari, che parlano addirittura di 103.704 punti: cosa, questa, che peraltro ben lascia intendere quanto elevate potranno essere le prestazioni garantite dal Samsung Galaxy S7 Edge, presumibilmente il miglior smartphone finora mai realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano.