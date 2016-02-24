Samsung Galaxy S7 costerà 729 euro?

Il Samsung Galaxy S7, nuovo device di top gamma realizzato dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, è stato appena presentato ed ha già realizzato una sorta di record, un qualcosa che prima non era ancora accaduto con gli smartphone più potenti e performanti sfornati dall’azienda asiatica. Difatti, probabilmente a causa del fatto che questo apparecchio telefonico è particolarmente atteso dai maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori nel settore della telefonia mobile, anche dopo la sua presentazione ufficiale, avvenuta, come ben sappiamo, soltanto pochi giorni fa, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, non sono cessate le indiscrezioni relative al Samsung Galaxy S7. Alcune delle quali, peraltro, si son poi rivelate non veritiere. Proprio pochi giorni fa, infatti, era stato reso noto che Trony, fra le più note ed importanti catene a livello nazionale per quel che concerne la vendita di dispositivi elettronici e tecnologici, aveva aperto i preorder per il Samsung Galaxy S7, che, insieme al Gear VR ed al power bank, sarebbe venuto a costare “appena” 729 euro. Un prezzo sicuramente molto buono, considerando che solo il Gear VR avrebbe un costo di 129 euro. Iniziativa che, però, non ha poi avuto seguito nella realtà: la stessa Trony, infatti, ha ufficialmente smentito l’indiscrezione, rivelando che essa non avrebbe avuto seguito presso i punti vendita della catena. Ciononostante, il prezzo di 729 euro per il solo Samsung Galaxy S7, cifra peraltro simile a quella del Samsung Galaxy S6 al momento della sua uscita, ci sembra piuttosto plausibile.