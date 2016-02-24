Ecco il nuovo spot sul Samsung Galaxy S7 Edge

Un’immagine, si sa, a volte vale più di mille parole. O, in questo caso, potremmo dire che è un video a mostrare tanto. Difatti, ormai i nuovi device di top gamma prodotti dalla grande compagnia tecnologica asiatica Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7
ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i quali, per tutto il corso dei diversi mesi precedenti alla loro presentazione ufficiale, son divenuti l’oggetto dei desideri dei tantissimi esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile, sono ormai sulla bocca di tutti, e nel corso delle prossime settimane, presumibilmente, saranno destinati a far parlare di sé ancora di più.
Ecco così che, il colosso sudcoreano, per quel che concerne la divisione indonesiana, ha preso a diffondere un nuovo spot riguardante il Samsung Galaxy S7 Edge
, contenente alcune delle succosissime peculiarità che riguarderanno tale apparecchio.
Per la verità, vale la pena specificare che, il video in questione, che vi mostreremo poco sotto, non fa vedere immagini reali del Samsung Galaxy S7 Edge, ma del Samsung Galaxy S6 Edge
, il suo predecessore. Tuttavia, le caratteristiche che vengono esplicate son proprie del Samsung Galaxy S7 Edge: difatti, nello spot è stato semplicemente usato il precedente device di top gamma per mostrare queste peculiarità
, presumibilmente perché il nuovo smartphone dalle alte prestazioni targato Samsung non era ancora disponibile quando è stato girato il video.
Di seguito, ecco per voi lo spot già citato.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/embed/EHaxUZPyomg[/embed]