Samsung Galaxy Note 6 avrà RAM da 6 GB?

Nel corso di questi ultimi giorni, che han fatto seguito alla presentazione dei nuovi device di top gamma realizzati dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung, abbiamo molto discusso del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, e parecchie altre volte ancora ne parleremo durante le prossime giornate e le prossime settimane, andando ad enunciare nel dettaglio quelle che saranno le caratteristiche tecniche e le novità riguardanti questi due potentissimi smartphone. Tuttavia, adesso, vogliamo momentaneamente distogliere l’attenzione da essi, e concentrarci solo un momento su un altro apparecchio molto performante che al momento dovrebbe essere in fase di sviluppo: stiamo parlando del Samsung Galaxy Note 6, phablet di sesta generazione e successore del Samsung Galaxy Note 5, sfortunatamente mai giunto nel Vecchio Continente (e neppure in Italia quindi, come tristemente ben sappiamo). A differenza del suo predecessore, probabilmente il Samsung Galaxy Note 6 verrà commercializzato anche nei vari paesi appartenenti all’Unione Europea. E seppure, probabilmente, manchi ancora parecchio alla sua presentazione ufficiale (che dovrebbe avvenire non prima dell’estate), son già iniziate a circolare diverse indiscrezioni e voci di corridoio su di esso. Si sostiene, infatti, tra le altre cose, che il Samsung Galaxy Note 6 potrebbe avere una RAM da ben 6 GB. Un incredibile salto in avanti, considerando che il Samsung Galaxy Note 5 si era fermato ad “appena” 4 GB di RAM.