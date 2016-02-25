Samsung Galaxy A5 in offerta

Avremo tempo e modo, nel corso delle prossime giornate, di tornare più di una volta a parlare del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge: i due nuovi device di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung, infatti, sono stati presentati appena pochissimi giorni fa, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, un evento appositamente organizzato, e pertanto, giusto il tempo di fare ordine fra la montagna di informazioni che li riguardano e vi enunceremo le loro più importanti e più interessanti peculiarità e caratteristiche tecniche. Adesso, però, vogliamo concentrarci solo un secondo sulla gamma A di apparecchi telefonici gestiti dalla grande azienda sudcoreana, ed in particolare sul modello 2016 del Samsung Galaxy A5, revisione della versione uscita nel 2015. Sì, perché da pochi giorni, il Samsung Galaxy A5 è disponibile, su internet, ad un’ottima offerta in rapporto a qualità e prezzo. Presumibilmente anche a causa dell’uscita oramai imminente del già citato Samsung Galaxy S7 (in Italia dovrebbe giungere a marzo), molti altri smartphone stanno conoscendo un calo dei prezzi anche notevole, mossa atta per spingere i vari clienti ad acquistarli. E, fra i vari dispositivi in promozione, c’è anche il Samsung Galaxy A5. Benché il suo prezzo di partenza superi i 420 euro, presso un noto rivenditore online, il Samsung Galaxy A5, utilizzando PayPal ed inserendo il codice “pp16newsite”, il prezzo scende addirittura a 319 euro, con un risparmio effettivo, quindi, di oltre 100 euro sul costo consigliato.