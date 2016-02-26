In arrivo il nuovo Samsung Galaxy Tab A?

In casa Samsung, si sa, i momenti di pausa sono dei privilegi, dei lussi concessi a pochi. Il noto colosso tecnologico sudcoreano, infatti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, ha da pochi giorni presentato, al mondo intero, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, il proprio nuovo device di top gamma, il Samsung Galaxy S7, insieme al suo “gemellino” Samsung Galaxy S7 Edge. Ne abbiamo discusso più volte anche noi, e certamente nel corso delle prossime giornate e delle prossime settimane torneremo ancora a parlarne, ma adesso vogliamo riportarvi le ultime novità riguardanti un nuovo tablet che, a quanto pare, sarebbe di uscita imminente: il nuovo Samsung Galaxy Tab A, modello 2016. Per la verità, le incertezze ed i misteri che circondano questo apparecchio sono tali che, ancora adesso, non abbiamo conferme né ufficiali né ufficiose circa quello che dovrebbe essere il suo vero nome: alcuni, infatti, pensano che questo tablet sia il nuovo Samsung Galaxy Tab A, mentre il parere di altri è che sia una nuova versione del Samsung Galaxy Tab E. Quel che dovrebbe essere certo, è che il display di questo dispositivo, sia esso il nuovo Samsung Galaxy Tab A o il nuovo Samsung Galaxy Tab E, sarà grande 7 pollici, con risoluzione a 1280x800 pixel, e monterà un processore Exynos 3475. La RAM probabilmente sarà da 1,5 GB, accompagnata da uno storage interno di appena 16 GB che però potrà essere espanso tramite l’uso di una scheda micro SD. La fotocamera posteriore sarà da 5 megapixel, contro i 2 megapixel di quella anteriore.