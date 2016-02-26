Ecco i colori del Samsung Galaxy S7

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei due nuovissimi device di top gamma realizzati dalla grande compagnia tecnologica asiatica Samsung, torniamo a discutere di questi due apparecchi dalle elevate prestazioni: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, sono ormai sulla bocca di tutti già da tempo, da addirittura diversi mesi prima che il noto colosso sudcoreano li presentasse al mondo intero presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016. Nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, anche noi avremo modo di mostrare tali interessantissimi smartphone e di enunciarne le maggiori caratteristiche e peculiarità tecniche. Oggi, vi enunciamo un momento quelli che saranno invece i colori di partenza delle scocche del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Tempo fa, infatti, avevamo riportato un interessante rumor secondo il quale i due nuovi apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni targati Samsung, sarebbero usciti, già all’inizio, con almeno sei colorazioni diverse. Benché sia estremamente probabile che, da qui al prossimo futuro, il colosso sudcoreano aggiunga dei Samsung Galaxy S7 con nuove tonalità di colore, quelli di partenza saranno, invece, soltanto tre, ossia i più classici: black, praticamente tutto nero, poi silver, dalla tipica lucentezza argentata, ed infine il modello gold, dalle delicate ed eleganti tinte dorate.