Samsung Gear VR promosso dalla Sampdoria

È un periodo estremamente importante, questo che descrive la fine del mese di febbraio, per la grande azienda sudcoreana tecnologica Samsung: alcuni giorni fa, infatti, in quel di Barcellona, si è finalmente tenuto l’attesissimo evento che tutti i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile stavano aspettando con ansia, e che ha visto la presentazione ufficiale del nuovissimo device di top gamma prodotto dal colosso asiatico, ossia il Samsung Galaxy S7 (insieme al suo “gemellino”, il Samsung Galaxy S7 Edge). La compagnia coreana, per cavalcare l’onda il più possibile, sta pertanto dando vita a numerose collaborazioni con vari media, ed ecco quindi che il Gear VR viene promosso dalla Sampdoria
.
Non è la prima volta che una squadra di calcio viene selezionata come testimonial per pubblicizzare un prodotto Samsung: come probabilmente ricorderete, proprio di recente la Juventus
si è prestata per uno spot che aveva come fulcro il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. E adesso è toccato al club genovese, scelto proprio per una pubblicità che riguarda l’apparecchio relativo al Gear VR.
Nel breve video, che vi postiamo qui sotto affinché possiate visionarlo voi stessi, si possono notare, tra gli altri, l’attaccante Fabio Quagliarella, il portiere Emiliano Viviano ed il centrocampista Roberto Soriano.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=kMtPdfnESa0[/embed]