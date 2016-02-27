Samsung Galaxy A sponsorizzato dalla pallavolo femminile

Pochissimi giorni fa, come ormai saprete fin troppo bene dal momento che ve lo stiamo ribadendo fino alla nausea, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha presentato in via ufficiale, al mondo intero, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016, i nuovissimi apparecchi telefonici di fascia alta, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Anche noi, a partire dal prossimo lunedì, ci tufferemo anima e corpo su questo argomento, enunciandone e mettendone a nudo qualsiasi aspetto, in modo da offrire un quadro il più preciso ed esaustivo possibile. In questo sabato pomeriggio, però, vogliamo tornare un attimo sulla categoria dei device appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A, che negli scorsi giorni ha avuto uno sponsor d’eccezione.
In effetti è un periodo particolarmente interessante, dal punto di vista del settore pubblicitario, per quel che concerne il campo della telefonia mobile gestito dall’azienda asiatica: molte collaborazioni son fioccate ultimamente, tra le quali quelle con le squadre di calcio della Juventus
e della Sampdoria, e di recente anche la pallavolo femminile si è prestata in qualità di testimonial, per sponsorizzare gli smartphone appartenenti alla gamma Samsung Galaxy A
.
Il breve spot, che potete visionare qui sotto, vede come protagoniste alcune fra le più importanti atlete della pallavolo femminile italiana, tra le quali Maurizia Cacciatori e Valentina Diouf.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=g37wC_ACOI4[/embed]