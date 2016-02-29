Samsung Galaxy S7 Edge, ecco lo spot

Termina oggi, in questo lunedì, il mese di febbraio del 2016, che è stato estremamente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestita dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Come ben sappiamo, appena una settimana fa il colosso asiatico ha presentato, finalmente, al mondo intero, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, i suoi due nuovissimi device di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S7
ed il Samsung Galaxy S7 Edge, destinati, da qui alle prossime settimane, a far parlare tantissimo di sé.
Nel corso di questi giorni sveleremo nel dettaglio ogni caratteristica e peculiarità riguardante questi due potentissimi e performantissimi smartphone; stamane, invece, vogliamo rendervi partecipi di uno spot che Samsung Italia ha reso disponibile, appena poche giornate fa, sul proprio canale di YouTube e su altri social media, grazie al quale è possibile ammirare il Samsung Galaxy S7 Edge in tutto il suo splendore
.
Estremamente elegante e raffinato sia nelle forme che nel colore, il Samsung Galaxy S7 Edge si presenta, quindi, con le due classiche curvature ai lati del display, mentre lo slogan scelto per l’occasione, “Molto più che uno smartphone”
, sembra quantomai adatto.
Di seguito, vi lasciamo il video grazie al quale potrete ammirare voi stessi il nuovissimo Samsung Galaxy S7 Edge.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=CtNuTUnE9KM[/embed]