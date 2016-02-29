Samsung Galaxy S7 arriva in Italia l’11 marzo!

Come promesso, ecco che, a partire da questa settimana, inizieremo a fornirvi tutte le dritte e le informazioni utili circa i due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung: come ben sanno i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dall’azienda asiatica, appena la scorsa settimana Samsung ha presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due gioiellini dalle elevatissime prestazioni che avevano già iniziato a far parlare di sé a partire dalla scorsa stagione estiva. E quand’è che, finalmente, potremo stringere e tastare con mano questi due potentissimi e performantissimi apparecchi telefonici? Be’, fortunatamente manca ormai davvero poco: il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge verranno infatti introdotti sul mercato internazionale della telefonia mobile (e, quindi, anche in Italia), a partire da venerdì 11 marzo, ossia tra poco più di dieci giorni. Ma le sorprese non finiscono qui: Samsung, infatti, vista l’attesa smaniosa da parte dei suoi numerosissimi fans, ha pensato di organizzare una serie di eventi e di promozioni, grazie alle quali sarà possibile, preordinando il Samsung Galaxy S7 entro il 7 marzo, poterlo avere già a disposizione a partire dall’8 marzo, quindi con ben tre giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti!