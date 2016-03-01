Samsung Galaxy S7 regala Gear VR!

Una notizia estremamente interessante, e che in qualche modo era ormai nell’aria da diversi giorni, riguarda sicuramente i vari accessori che saranno strettamente correlati al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge. Come ormai sappiamo fin troppo bene, poco più di una settimana fa la grande compagnia tecnologica asiatica Samsung ha finalmente svelato i suoi due nuovissimi gioielli di top gamma, ossia i già citati Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge, due smartphone dalle elevatissime prestazioni e che avevano già cominciato a far parlare di sé e delle proprie eccezionali caratteristiche tecniche a partire dalla scorsa stagione estiva. E, tornando a monte del discorso, il noto colosso sudcoreano, per lanciare e pubblicizzare al meglio i due device già citati, ha deciso di offrire, ai propri affezionati clienti, un omaggio estremamente intrigante, confermando in qualche modo quelle che erano le varie impressioni e le voci di corridoio della vigilia. Infatti, per chi acquisterà il proprio Samsung Galaxy S7 (oppure il Samsung Galaxy S7 Edge) in una data compresa tra il 22 febbraio ed il 10 marzo (impegnandosi, quindi, in un vero e proprio preorder), riceverà in dono un Gear VR, visore compatibile con gli apparecchi telefonici già citati, e capace di migliorare la propria esperienza. Certamente un omaggio più che gradito, e che farà piacere ai tanti che già in questi giorni staranno preordinando il proprio Samsung Galaxy S7 o il proprio Samsung Galaxy S7 Edge.