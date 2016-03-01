Samsung Galaxy S7, ecco il prezzo!

Quando è appena iniziato questo mese di marzo del 2016, che tra poche settimane ci farà finalmente entrare nella stagione primaverile permettendoci di lasciarci alle spalle il freddo invernale, continuiamo a parlare dei due nuovissimi device prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. D’altronde, se anche volessimo parlare d’altro, non potremmo proprio farlo: come sappiamo benissimo, infatti, il 21 febbraio scorso si è tenuto, in quel di Barcellona, l’evento che tutti i maggiori esperti, appassionati e addetti ai lavori stavano attendendo per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico asiatico, quel Samsung Galaxy Unpacked 2016 che ha visto, appunto, come momento principale, proprio la presentazione ufficiale dei due potentissimi smartphone, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Uno degli aspetti sicuramente più chiacchierati e più discussi dai tanti affezionati clienti desiderosi di acquistare uno fra i due apparecchi telefonici in questione, è quello relativo al prezzo. Già: quanto costerà, esattamente, il Samsung Galaxy S7? Come ben potevano presumere i più, chiaramente il Samsung Galaxy S7 non sarà disponibile a buon mercato: il costo iniziale, a prezzo di listino, per il modello basilare da 32 GB, sarà pari a ben 729 euro. Certamente non una notizia che sarà fra le più ben accolte, considerando che, tempo fa, si vociferava che la volontà di Samsung fosse quella di contenere i costi e di non varcare il muro dei 700 dollari (si parlava, infatti, di un prezzo di circa 699 dollari). Cifra che poi, peraltro, potrebbe anche aumentare, qualora si decidesse di accompagnare la spesa all'acquisto di varie cover ed accessori compatibili con il Galaxy S7 o il Galaxy S7 Edge (da ricordare, a tal proposito, la cover con batteria integrata di cui abbiamo parlato di recente).