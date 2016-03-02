Samsung Galaxy S7 Edge, ecco il prezzo!

In questi giorni, come d’altronde era anche ovvio, ci stiamo concentrando in particolar modo su uno dei nostri argomenti di discussione preferiti, ossia sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovissimi apparecchi telefonici che il noto colosso tecnologico asiatico Samsung ha presentato in via ufficiale, al mondo intero, appena una decina di giorni fa, in quel di Barcellona, presso l’attesissimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2016. Molto è stato già detto finora, e, chiaramente, molto ancora verrà detto nelle prossime giornate e nelle prossime settimane: a breve, ad esempio, enunceremo quelle che sono le varie caratteristiche e peculiarità tecniche di questi due potentissimi e performantissimi smartphone. Ieri pomeriggio, come ben sa chi ci segue, ci siamo invece pronunciati circa il prezzo del Samsung Galaxy S7, quantomeno per quanto riguarda per la versione basilare con storage interno da 32 GB. E il Samsung Galaxy S7 Edge? Quanto costerà? Quale sarà il suo prezzo di listino? Chiaramente, se già di per sé il costo del Samsung Galaxy S7 non rientra propriamente fra quelli più economici, a maggior ragione dal Samsung Galaxy S7 Edge è lecito aspettarsi una cifra piuttosto elevata. Il Samsung Galaxy S7 Edge, infatti, nel Belpaese, sarà disponibile a partire dall’11 marzo ad un prezzo pari a 829 euro.