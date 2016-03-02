Samsung Galaxy S7 ha batteria molto potente

Probabilmente, se siete soliti seguire abitualmente questi nostri spazi, in questi giorni potreste finire per odiarci, o quantomeno per trovarci noiosi e ridondanti: come saprete ormai fin troppo bene, infatti, non sono ancora passate neppure due settimane dalla presentazione ufficiale, avvenuta il 21 febbraio in quel di Barcellona, dei due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Già negli scorsi mesi estivi si era preso a discutere con notevole interesse di questi potenti e performanti smartphone, facendo ben intendere come il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge fossero attesi dalla maggior parte degli esperti, appassionati e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Anche noi, naturalmente, ci stiamo interessando molto ai due nuovi device plasmati dal colosso asiatico, ed in questi giorni, a tal proposito, stiamo riportando una grossa quantità di informazioni. Una caratteristica che, sicuramente, è stata accolta con gioia, se non addirittura con sollievo, dai tanti affezionati clienti che stavano attendendo l’arrivo del Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge, è quella relativa alla batteria. Vecchio tallone d’Achille degli apparecchi telefonici targati Samsung, la batteria del Samsung Galaxy S7 sarà addirittura da 3000 mAh, un notevole miglioramente rispetto ai 2550 mAh del Samsung Galaxy S6. La situazione del Samsung Galaxy S7 Edge è addirittura migliore: la batteria, in questo caso, raggiunge perfino i 3600 mAh, contro i 2600 mAh del vecchio Samsung Galaxy S6 Edge.