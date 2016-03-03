Samsung Galaxy S7, la scheda tecnica ufficiale

Quando siamo ormai entrati agli inizi di questo mese di marzo, il quale, come ormai ben sappiamo, vedrà, da qui alle prossime settimane, la messa in commercio del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi gioiellini dalle elevate prestazioni che il noto colosso tecnologico asiatico Samsung ha presentato il 21 febbraio in quel di Barcellona, proviamo ad entrare un attimo nel profondo della questione. Difatti, oggi vogliamo un momento concentrarci su quelle che sono le caratteristiche e le peculiarità tecniche principali dei due smartphone in questione. Per la verità, se dobbiamo essere completamente onesti, nihil novi sub sole. Ovvero, nessuna novità rispetto alle varie informazioni di cui eravamo già a conoscenza prima della loro presentazione ufficiale. Infatti, solo conferme per quel che concerne il Samsung Galaxy S7. Il modello europeo, ad esempio, che poi è quello che potremo utilizzare anche noi italiani, sarà dotato di un processore Exynos 8890 octa-core, diversamente dalla versione europea ed asiatica che invece potrà usufruire di un Qualcomm Snapdragon 820. La RAM è da ben 4 GB, mentre son disponibili gli storage interni da 32 GB oppure da 64 GB. La dimensione del display è da 5,1 pollici, con risoluzione a 1440x2560 pixel. Il sistema operativo, ovviamente, sarà Android Marshmallow 6.