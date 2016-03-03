Samsung Galaxy S7 Edge, la scheda tecnica

Sono giornate frenetiche, estremamente importanti, quelle che stanno vedendo la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung come protagonista indiscussa per quel che concerne il settore della telefonia mobile. Lo abbiamo già detto e ribadito fino alla nausea: il 21 febbraio scorso, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2016 che si è tenuto a Barcellona, sono finalmente stati presentati in via ufficiale i due nuovi device dalle elevate prestazioni, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, che già a partire dalla stagione estiva avevano iniziato a fare un gran parlare di sé. Proprio stamattina, in effetti, abbiamo deciso di svelarvi le caratteristiche tecniche del primo dei due modelli citati, il basilare Samsung Galaxy S7, mentre questo pomeriggio vogliamo enunciarvi quelle che saranno invece le peculiarità del Samsung Galaxy S7 Edge. A dire la verità, il gemellino del Samsung Galaxy S7 non mostra delle differenze poi così marcate, quantomeno per quanto riguarda la scheda tecnica: il processore è sempre un Exynos 8890 (naturalmente, il modello europeo), e la RAM è da ben 4 GB. Anche la scelta fra le varie versioni si riduce a quella con memoria interna da 32 GB oppure a quella con memoria da 64 GB. Cambia, naturalmente, la forma del display, leggermente più grande (5,5 pollici). che vede nel modello Samsung Galaxy S7 Edge i lati esterni curvi. Il sistema operativo, chiaramente, è il nuovissimo Android Marshmallow 6.