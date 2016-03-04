Samsung Galaxy S7, confermato ritorno micro SD

La prima settimana di questo mese di marzo si avvia lentamente alla conclusione, e noi vogliamo continuare a discutere dei due nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dalla grande compagnia tecnologica sudcoreana Samsung. Sappiamo ormai fin troppo bene, infatti, che appena una decina di giorni fa il colosso asiatico ha presentato in via ufficiale, al mondo intero, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, e pertanto è perfettamente logico che, nel corso degli ultimi giorni, il web intero sia stato sommerso da notizie, informazioni e indiscrezioni riguardanti questi due performanti e potenti device. In vendita già a partire dal prossimo 11 marzo (ma, come abbiamo avuto modo di vedere, grazie al preorder alcuni avranno la possibilità di usufruire dei due dispositivi citati già l’8 marzo), molti appassionati, esperti e addetti ai lavori per quel che concerne il settore della telefonia mobile sono rimasti estasiati dalle varie caratteristiche e peculiarità proprie al Samsung Galaxy S7 ed al Samsung Galaxy S7 Edge, sebbene molte di esse siano semplicemente state confermate rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia. Interessante, proprio a tal proposito, è il fatto che, proprio sui nuovi smartphone appartenenti alla gamma S7, farà gradito ritorno il mitico slot dedicato alle schede micro SD. Cosa, questa, che permetterà di espandere la memoria interna, per la gioia dei tanti che ne invocavano il ripristino (la caratteristica era infatti assente sui vari S6).