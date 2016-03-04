Samsung Galaxy S7 è impermeabile

Sì, sappiamo bene che rischiamo di risultare noiosi e ridondanti, in questi ultimi giorni. Ma vi chiediamo di conservare un minimo di pazienza, poiché il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovissimi apparecchi telefonici dalle elevate prestazioni prodotti dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sono stati presentati al mondo intero neppure due settimane fa, e nel corso di queste giornate stanno facendo discutere parecchio di sé e delle proprie importantissime caratteristiche tecniche. Anche noi, in effetti, e se siete soliti seguirci e leggerci ve ne sarete ormai resi conto, abbiamo dedicato moltissimo spazio al Galaxy S7 ed al Galaxy S7 Edge ultimamente, enunciandone gran parte delle peculiarità. Abbiamo già ribadito, ad esempio, il ritorno dello slot dedicato all’inserimento di una scheda micro SD, capace di aumentarne la memoria interna (i modelli basilari, infatti, vanno da un minimo di 32 GB ad un massimo di 64 GB). C’è anche un’altra caratteristica, in effetti, che in questi giorni ha fatto molto piacere ad i tanti affezionati clienti Samsung interessati ad acquistare uno dei due smartphone in questione. In particolar modo, potranno sorridere gli amanti dell’acqua e del mare: il Samsung Galaxy S7, infatti, torna ad essere impermeabile, come avvenne con il Samsung Galaxy S5. Ottenuta la certificazione IP68, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge potranno infatti resistere fino ad un massimo di mezz’ora immersi nei liquidi.