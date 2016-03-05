Samsung Galaxy S7, ecco la fotocamera

La prima settimana di questo mese di marzo del 2016, particolarmente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica asiatica Samsung, volge ormai al termine. E, ben sapendo di poter risultare fin troppo ripetitivi ai vostri occhi, anche oggi andremo a concentrarci sul Samsung Galaxy S7 e sul Samsung Galaxy S7 Edge. I due nuovissimi apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso sudcoreano, come ben sanno i più importanti appassionati, esperti e addetti ai lavori, sono stati presentati appena lo scorso 21 febbraio, in quel di Barcellona, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016. E pur se, al momento, i due device in questione non sono ancora stati introdotti ufficialmente sul mercato internazionale della telefonia mobile (ma manca veramente poco, visto che il giorno prescelto è l’11 marzo), Samsung ha già registrato numerosissimi preorder, tanto i due smartphone in questione sono attesi dalla maggior parte degli affezionati clienti Samsung. Una caratteristica che, certamente, farà gola non soltanto agli amanti della fotografia, ma agli appassionati di tecnologia in genere, è quella relativa alla fotocamera del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge. Sebbene essa possa sembrare di scarso livello con i suoi “soli” 12 megapixel, in realtà propone una nuovissima tecnologia, la Dual Pixel, in grado di vantare un’apertura focale f/17, e di realizzare, quindi, delle fotografie estremamente nitide e realistiche. Anche la fotocamera frontale, con i suoi 8 megapixel, è sicuramente molto interessante.