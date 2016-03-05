Samsung Galaxy S7, lo spot ufficiale

Con i nuovi gioiellini di top gamma ormai svelati ufficialmente, la grande azienda tecnologica coreana Samsung sta, com’era naturale che fosse, cavalcando l’onda sempre di più al fine di pubblicizzarli al meglio. Il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge
, smartphone dalle elevatissime prestazioni e dalle peculiarità tecniche estremamente avanzate, sono stati presentati appena pochi giorni fa, in quel di Barcellona, riscuotendo già da ora un grandissimo successo.
Come abbiamo ribadito, più di una volta, specialmente nei più recenti articoli pubblicati negli scorsi giorni, il Galaxy S7 ed il Galaxy S7 Edge registreranno il loro esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile solamente a partire dall’11 marzo, ossia dalla prossima settimana. Nel frattempo, però, il colosso asiatico non sta certo restando con le mani in mano, portando avanti tutta una serie di grosse iniziative e campagne di marketing
, sponsorizzando e spingendo il più possibile i due nuovi device.
Proprio a tal proposito, abbiamo deciso di chiudere questa prima settimana del mese di marzo mostrandovi uno spot che Samsung Mobile ha pubblicato di recente sul proprio canale ufficiale di YouTube
. Il video, della durata di poco più di tre minuti, è un breve riepilogo di tutte le varie caratteristiche del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge
, e mette anche in gran risalto un aspetto estetico estremamente accattivante.
[embed width="700" height="394"]https://www.youtube.com/watch?v=cyohHyQl-kc[/embed]