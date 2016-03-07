Ecco il Samsung Galaxy S7 extralusso

Iniziamo questa seconda settimana del mese di marzo parlando, ancora una volta, di uno degli argomenti di discussione che abbiamo decisamente preferito nell’ultimo periodo. D’altronde, ormai lo sappiamo bene, poche settimane fa la grande azienda asiatica Samsung ha finalmente svelato in modo ufficiale i suoi due nuovi device di fascia alta, ossia il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Estremamente potenti e performanti, questi smartphone hanno fatto sognare i molti esperti e appassionati del settore della telefonia mobile già dalla scorsa estate, tanto che ormai è partita una sorta di countdown, il cui termine è fissato all’11 marzo, giorno in cui i due apparecchi telefonici saranno finalmente acquistabili. Naturalmente, un colosso come Samsung non poteva certo fermarsi al marketing usuale, ed è per questo che ha prodotto anche alcuni esemplari di Samsung Galaxy S7 e di Samsung Galaxy S7 Edge molto particolari, estremamente lussuosi, realizzati con materiali di grande pregio. Uno di essi infatti avrà la scocca placcata in oro rosa a 18 carati, mentre un altro modello sarà addirittura placcato in oro a 24 carati. Va da sé che, ovviamente, delle versioni così lussuose non saranno certo per tutte le tasche: si parla già adesso di un prezzo minimo di oltre 2100 euro, per poter ottenere un apparecchio dalle rifiniture così esclusive e raffinate. Tali modelli super lussuosi saranno, inoltre, disponibili in degli speciali cofanetti realizzati in legno pregiato, e vedranno acclusi, tra le altre cose, il Gear VR, la piastra per la ricarica wireless del telefono, ed una garanzia annuale.