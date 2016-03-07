Il Samsung Galaxy Note 6 arriva a settembre?

Il 21 febbraio scorso, lo sappiamo bene, il noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung ha finalmente svelato, presso un evento appositamente organizzato noto come Samsung Galaxy Unpacked 2016, i suoi due nuovi device di top gamma, il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge. Estremamente innovativi e tecnologicamente avanzati, i due nuovi device dovrebbero essere superiori persino ai due ex top di gamma, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, presentati nell’agosto del 2015. Sono stati in molti allora, proprio a tal proposito, a chiedersi quand’è che potremo tastare con mano anche il Samsung Galaxy Note 6, che già dalle primissime indiscrezioni si è rivelato semplicemente incredibile. Posto che, finalmente, a differenza del proprio predecessore, il Samsung Galaxy Note 6 stavolta dovrebbe essere reso disponibile anche nel continente europeo (il sacrificato illustre, probabilmente, nel caso sarà l’ipotetico Samsung Galaxy S7 Edge Plus), secondo il parere di molti esperti la sua uscita dovrebbe avvenire non prima del prossimo autunno. Alcuni addetti ai lavori credevano che, dal momento che il Samsung Galaxy S7 è uscito prima rispetto al Samsung Galaxy S6, anche il Samsung Galaxy Note 6 sarebbe stato reso disponibile in anticipo rispetto al Samsung Galaxy Note 5. Invece, pare che non sarà così, e che il phablet di sesta generazione targato Samsung potrà essere acquistabile solo a partire dal prossimo mese di settembre.