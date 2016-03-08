Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecco Marshmallow

Quando è da poco iniziata la seconda settimana di questo mese di marzo, che dal punto di vista della grande azienda asiatica Samsung sarà estremamente importante in quanto vedrà l’uscita del Samsung Galaxy S7 e del Samsung Galaxy S7 Edge, nuovi top di gamma dopo i potentissimi Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy Note 5, torniamo finalmente ad esporvi le ultimissime novità circa la distribuzione dell’ultimo sistema operativo di Android, quel Marshmallow 6 che i molti affezionati clienti Samsung stavano attendendo da ormai diversi mesi. Infatti, negli scorsi giorni, è stata finalmente rilasciata quella che sembra essere la lista ufficiale degli apparecchi telefonici che riceveranno il tanto agognato Android Marshmallow, inclusa la data di distribuzione. Inutile dire che, ovviamente, i device più potenti e più performanti saranno quelli più privilegiati in tal senso. I già citati Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5, infatti, saranno i primi a ricevere questo importantissimo aggiornamento. Nello specifico, l’update ad Android Marshmallow 6, per i due apparecchi telefonici in questione, verrà reso disponibile appunto in questo mese di marzo, quindi nei prossimi giorni. Una notizia che non potrà che far piacere ai fortunati possessori del Samsung Galaxy S6 Edge Plus e del Samsung Galaxy Note 5, che finalmente avranno la possibilità di sfruttare al meglio i propri device.