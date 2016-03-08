Samsung Galaxy S6, a breve Marshmallow

In queste ore, ci perdoneranno i vari appassionati, abbandoneremo per un poco l’argomento che ci ha accompagnato in queste ultime settimane, ossia quello relativo ai due nuovi device di top gamma presentati poche settimane fa dalla grande compagnia asiatica Samsung, quei Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge che nel giro di poco tempo sono diventati chiacchieratissimi ed estremamente ambiti. Infatti, abbiamo finalmente la lista degli apparecchi telefonici pronti a ricevere l’ultimissimo sistema operativo di Android, quel Marshmallow 6 che i fruitori di smartphone targati Samsung stavano attendendo da veramente troppo tempo. E fra questi, ovviamente, figurano il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Poche ore fa, in effetti, abbiamo già introdotto l’argomento, spiegando che i primi device che riceveranno l’attesissimo aggiornamento ad Android Marshmallow 6 saranno, ovviamente, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Ma se, per questi ultimi due apparecchi citati, il sistema operativo sarebbe già in fase di testing, per il Galaxy S6 e per il Galaxy S6 Edge i tempi dovrebbero essere leggermente più lunghi. Nulla di troppo eclatante, comunque: i fortunati possessori di questi smartphone non si preoccupino, perché dovrebbero ugualmente ricevere Android Marshmallow già in questo mese di marzo. Insomma, finalmente una buona notizia, che permetterà di sfruttare al meglio i due apparecchi.