Samsung Galaxy Note 4, Marshmallow ad aprile?

Proseguiamo a passare in rassegna i vari dispositivi telefonici targati Samsung che, nel prossimo futuro, la grande compagnia tecnologica coreana aggiornerà, finalmente, al tanto agognato ultimo sistema operativo partorito da Android, quel Marshmallow 6 che forse è stato fatto attendere fin troppo dai tanti clienti e fruitori di device realizzati da Samsung. Ieri abbiamo parlato, a tal proposito, del Samsung Galaxy S6, del Samsung Galaxy S6 Edge, del Samsung Galaxy S6 Edge Plus e del Samsung Galaxy Note 5, destinati, secondo l’ultima lista che ha preso a circolare sul web in questi giorni, ad aggiornarsi ad Android Marshmallow 6 già in questo mese di marzo. Stamane, invece, dedichiamo un po’ di spazio anche al Samsung Galaxy Note 4, phablet di quarta generazione che ancora adesso riscuote un notevole successo, soprattutto nel continente europeo, dove il suo successore, il Samsung Galaxy Note 5, non è mai sbarcato. È già stato appurato da tempo che il Samsung Galaxy Note 4 sarà uno tra i fortunati apparecchi che riceveranno l’ambitissimo update, ed a quanto pare, i suoi possessori, non dovranno neppure aspettare tanto: per il momento si parla di aprile, quindi appena un mese. Un periodo di tempo che sembra certamente equo, e che probabilmente servirà anche a testare la stabilità del sistema operativo sui quattro smartphone e phablet già citati che lo riceveranno nel frattempo.