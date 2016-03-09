Samsung Galaxy S5 avrà Marshmallow a maggio

Concludiamo qui con la nostra rassegna di smartphone ed apparecchi telefonici che, da qui al prossimo futuro, riceveranno, finalmente, dopo un’attesa quasi estenuante, per non dire snervante, da parte dei tantissimi clienti e fruitori di dispositivi targati Samsung che lo stavano aspettando, l’update al nuovo sistema operativo di Android, ossia Marshmallow 6. Finora ne abbiamo citati parecchi, soprattutto tra i più potenti e performanti usciti più o meno di recente (ricordiamo, per esempio, tutti i vari dispositivi appartenenti alla gamma S6, o ancora il Samsung Galaxy Note 5, e perfino il Samsung Galaxy Note 4). E pur se, con l’uscita oramai imminente del Samsung Galaxy S7, il Samsung Galaxy S5 sta per diventare un modello ancor più obsoleto (ma comunque ancora molto amato e utilizzato), anch’esso sarà uno dei privilegiati smartphone che potranno godere di Android Marshmallow 6. Trattandosi, chiaramente, di un device non più di primo pelo, in quanto immesso sul mercato oramai due anni or sono, i suoi tempi d’attesa purtroppo saranno leggermente più lunghi, rispetto agli altri apparecchi. Chi possiede un Samsung Galaxy S5 tuttavia non deve disperare, poiché potrà disporre di Android Marshmallow a maggio, e sarà quindi costretto ad aspettare ancora “solo” due mesi. Ancora un po’ di pazienza, quindi, che sarà ben presto ripagata.