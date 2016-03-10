Domani esce il Samsung Galaxy S7

Carissimi e affezionatissimi utenti che siete soliti seguire il nostro sito, finalmente ormai l’ora X è arrivata: ne abbiamo discusso spesso, in lungo e in largo, nel corso degli ultimi mesi, e adesso finalmente il Samsung Galaxy S7 ed il Samsung Galaxy S7 Edge, i due nuovi fuoriclasse della prestigiosa scuderia di apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso sudcoreano Samsung, sono pronti a fare ufficialmente il loro ingresso in campo. Domani, 11 marzo, finalmente verranno introdotti nel mercato internazionale della telefonia mobile, ed i tanti clienti che attendevano con impazienza la loro uscita, avranno la possibilità di poterli acquistare e tastare con mano. Dedichiamoci, quindi, oggi, a fare un breve riepilogo su questi due performantissimi e potenti smartphone, prima di fiondarci, domani, nei negozi, per acquistarli: il Samsung Galaxy S7, perlomeno nella versione basilare da 32 GB, avrà un prezzo pari a 729 euro. Il modello disponibile in Italia avrà il processore Exynos 8890, accompagnato da una RAM da ben 4 GB. Il display, da 5,1 pollici, avrà una risoluzione a 1440x2560 pixel, e la fotocamera posteriore, dotata di una nuova e brillante tecnologia che permetterà di scattare immagini più nitide che mai, sarà da 12 megapixel. Fra le altre interessanti caratteristiche, vale la pena ricordare che il Samsung Galaxy S7 è impermeabile e resistente all’acqua, e che finalmente vedrà il ritorno dello slot dedicato all’inserimento di una scheda micro SD.